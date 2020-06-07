Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. bölüm sonrası 29. bölüm fragmanı ile izleyici ile buluştu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 28. son bölümü yine heyecan dolu anları izleyicilerle buluşturdu. İnat üzerinde kurulu bir aşk hikayesinin ele alındığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 28. bölümü sonrası 29. bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte, merak edilen dizi hakkında detaylı

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 28. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. Bölümünde; Kuzey'in Yıldız'ı çift terapisine gitmeye ikna ettiği tanıtımda doktor ikiliye bir yakınlarının çocuğuna annelik babalık yapmalarını öneriyor. Küçük çocuğu hapishaneden çıkaran Kuzey ve Yıldız'ın eğlenceli halleri dikkat çekerken, Nahide'nin hamilelik haberiyle tüm aile sevinçten havalara uçuyor. Kuzey, Çetin'in ihanet belgelerini Yıldız'a verdiğini öğrenirken, Yıldız'ın tekneden belleği fırlattığı anlardaki haykırışı heyecanı yükseltiyor. "Kuzey belgeleri alabilecek mi?" sorusu ise merak uyandırıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 29. BÖLÜM FRAGMANI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. bölüm fragmanında yine sular durulmuyor. Heyecan ve macera dolu anlar izleyici ile buluşuyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey’le Yıldız’a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul’a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey’in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey’ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.