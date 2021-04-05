Kuzey Yıldızı final mi yapacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. son bölümü ile akıllara final mi yapacak sorularını getirdi. Son bölümde olağanüstü bir gelişme yaşanmaması dolayısıyla henüz bir final gündemine dair detaylı gösterge yer almıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FİNAL Mİ YAPACAK?

Yayıncı ve yapımcı kuruluştan dizinin final yapacağına dair bir bilgi yayımlanmazken, 59. bölüm fragmanı normal seyrinde erişime açıldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. Bölüm Fragmanında Kuzey'in kendi evlerini ateşe verdiği tanıtımda Gökçe, Mine ve Feride korku dolu anlar yaşıyor. Yıldız, bebeğine kavuşamamanın acısını yaşarken, Kuzey'in hastanede oğullarıyla olan konuşmasını duyunca duygulanıyor. "Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?" sorusunun yanıtı ise merakla bekleniyor.

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