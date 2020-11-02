Kuzey Yıldızı 38. bölümü neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk takipçileri dizsinin yeni bölüm tarihini araştırıyor. Dizinin yayın gününde Kuzey Yıldızı 38. bölümün yerine Hababam Sınıfı ve Bizim Aile filmleri yer aldı. Yayın akışından çıkarılan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 38. bölüm fragmanları yayınlanmıştı.

Ekran macerasına kısa bir süre ara veren Kuzey Yıldızı 38. bölümü 7 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 38. Bölümünde neler olacak?



Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır.

Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız’ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar.



Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey’in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız’a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız’a dokunmayı başarabilecek midir? Yoksa…