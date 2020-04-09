Kuzey Güney hangi kanalda? Kuzey Güney ne zaman çekildi oyuncuları arasında kimler var?
Kuzey Güney yeniden ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Öykü Karayel'in bulunduğu Kanal D ekranlarının efsane dizisi Kuzey Güney, yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Rıza Kocaoğlu ve Zerrin Tekindor gibi önemli isimlerin yer aldığı Kuzey Güney dizisi, haftalık olarak ekranlarda olacak. Peki, hangi kanalda olduğu kadar saat kaçta yayınlanacağı da merak edilen Kuzey Güney ne zaman çekildi ve oyuncuları arasında kimler var? İşte, Kuzey Güney hangi günler sorusunun cevabı
Kuzey Güney efsanesi yeniden ekranlara geliyor. Kanal D’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gürsoy ve Öykü Karayel’in paylaştığı, yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi “Kuzey Güney”, yeniden ekrana geliyor.
Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Avkıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney, Çarşamba akşamları saat 22.45’de izleyici ile buluşacak.
Yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesinin konu alındığı Kuzey Güney, birinci bölümü ile 08 Nisan Çarşamba saat 22.45’de Kanal D’de ekrana geldi.
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KUZEY GÜNEY NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Kuzey Güney, 7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D ekranlarında başladı. 26 Haziran 2013 tarihinde sona eren dizi, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Arnavutluk, İran gibi ülkelerde yayınlanmıştır.
|Oyuncu
|Karakter
|Bölüm
|Kıvanç Tatlıtuğ
|Kuzey Tekinoğlu
|1-80
|Buğra Gülsoy
|Güney Tekinoğlu
|1-80
|Öykü Karayel
|Cemre Çayak
|1-80
|Hazar Ergüçlü
|Simay Canay
|1-80
|Bade İşçil
|Banu Sinaner
|1-80
|Zerrin Tekindor
|Gülten Çayak
|1-80
|Mustafa Avkıran
|Sami Tekinoğlu
|1-80
|Semra Dinçer
|Handan Tekinoğlu
|1-80
|Çağdaş Onur Öztürk
|Barış Hakmen
|1-80
|Gökşen Ateş
|Venüs Tezerel
|1-80
|Merve Boluğur
|Zeynep Çiçek
|11-80
|Hale Soygazi
|Ebru Sinaner
|11-80
|Ozan Akbaba
|Sümer Tezkan
|25-40
|Serhat Teoman
|Burak Çatalcalı
|34-80
|Kaan Taşaner
|Komiser Şeref
|41-80
|Turgay Kantürk
|Ferhat Nezih Coşkun
|1-47
|Rıza Kocaoğlu
|Ali Güntan
|1-40
|Ünal Silver
|Atilla Sinaner
|1-11
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