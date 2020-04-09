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Televizyon
Haber Giriş: 09.04.2020 - 13:48,Son Güncelleme:/

Kuzey Güney hangi kanalda? Kuzey Güney ne zaman çekildi oyuncuları arasında kimler var?

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Kuzey Güney hangi kanalda? Kuzey Güney ne zaman çekildi oyuncuları arasında kimler var?
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Kuzey Güney yeniden ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Öykü Karayel'in bulunduğu Kanal D ekranlarının efsane dizisi Kuzey Güney, yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Rıza Kocaoğlu ve Zerrin Tekindor gibi önemli isimlerin yer aldığı Kuzey Güney dizisi, haftalık olarak ekranlarda olacak. Peki, hangi kanalda olduğu kadar saat kaçta yayınlanacağı da merak edilen Kuzey Güney ne zaman çekildi ve oyuncuları arasında kimler var? İşte, Kuzey Güney hangi günler sorusunun cevabı

Kuzey Güney efsanesi yeniden ekranlara geliyor. Kanal D’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gürsoy ve Öykü Karayel’in paylaştığı, yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi “Kuzey Güney”, yeniden ekrana geliyor. 

Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Avkıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney, Çarşamba akşamları saat 22.45’de izleyici ile buluşacak.

Yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesinin konu alındığı Kuzey Güney, birinci bölümü ile 08 Nisan Çarşamba saat 22.45’de Kanal D’de ekrana geldi.

KUZEY GÜNEY TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KUZEY GÜNEY NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kuzey Güney, 7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D ekranlarında başladı. 26 Haziran 2013 tarihinde sona eren dizi, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Arnavutluk, İran gibi ülkelerde yayınlanmıştır.

KUZEY GÜNEY OYUNCULARI

OyuncuKarakterBölüm
Kıvanç TatlıtuğKuzey Tekinoğlu1-80
Buğra GülsoyGüney Tekinoğlu1-80
Öykü KarayelCemre Çayak1-80
Hazar ErgüçlüSimay Canay1-80
Bade İşçilBanu Sinaner1-80
Zerrin TekindorGülten Çayak1-80
Mustafa AvkıranSami Tekinoğlu1-80
Semra DinçerHandan Tekinoğlu1-80
Çağdaş Onur ÖztürkBarış Hakmen1-80
Gökşen AteşVenüs Tezerel1-80
Merve BoluğurZeynep Çiçek11-80
Hale SoygaziEbru Sinaner11-80
Ozan AkbabaSümer Tezkan25-40
Serhat TeomanBurak Çatalcalı34-80
Kaan TaşanerKomiser Şeref41-80
Turgay KantürkFerhat Nezih Coşkun1-47
Rıza KocaoğluAli Güntan1-40
Ünal SilverAtilla Sinaner1-11
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