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Kuzey Denizi (The Burning Sea) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Kuzey Denizi (The Burning Sea) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 17:50

Kuzey Denizi (The Burning Sea), televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Aksiyon ve dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda John Andreas Andersen oturuyor. Peki Kuzey Denizi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler...

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Kuzey Denizi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon türündeki yapım bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İşte filmle ilgili merak edilenler...

KUZEY DENİZİ FİLMİ KONUSU

1969 yılında Norveç, Kuzey Denizi’nde en büyük petrol sahalarından birinde açık sondaj çalışması başlatır. Çalışmanın başlamasından bir süre sonra okyanus tabanında çatlak meydana gelir ve platform çöker. Bunun üzerine Denizaltı operatörü Sofia ve ekibi hasarın büyüklüğünü tespit etmek ve kayıpları öğrenmek için denizaltında araştırma yapmaya karar verir. Ekip üyelerinden birkaçının suya inmesinin ardından gaz sızıntısı ve patlama meydana gelince, Sofia ekip arkadaşlarını kurtarmak için okyanusa inmek zorunda kalır.

KUZEY DENİZİ OYUNCULARI

Kristine Kujath Thorp,
Henrik Bjelland,
Rolf Kristian Larsen,
Anders Baasmo Christiansen

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