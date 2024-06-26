Kuzey Denizi (The Burning Sea) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Kuzey Denizi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon türündeki yapım bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İşte filmle ilgili merak edilenler...

KUZEY DENİZİ FİLMİ KONUSU

1969 yılında Norveç, Kuzey Denizi’nde en büyük petrol sahalarından birinde açık sondaj çalışması başlatır. Çalışmanın başlamasından bir süre sonra okyanus tabanında çatlak meydana gelir ve platform çöker. Bunun üzerine Denizaltı operatörü Sofia ve ekibi hasarın büyüklüğünü tespit etmek ve kayıpları öğrenmek için denizaltında araştırma yapmaya karar verir. Ekip üyelerinden birkaçının suya inmesinin ardından gaz sızıntısı ve patlama meydana gelince, Sofia ekip arkadaşlarını kurtarmak için okyanusa inmek zorunda kalır.

KUZEY DENİZİ OYUNCULARI

Kristine Kujath Thorp,

Henrik Bjelland,

Rolf Kristian Larsen,

Anders Baasmo Christiansen