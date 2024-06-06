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'Kuzey başkasına aşık olunca tuhaf hissettim, platoniğe düştüm'

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#Çağla Şıkel#Kuzey Altuğ#Emre Altuğ
Kuzey başkasına aşık olunca tuhaf hissettim, platoniğe düştüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 13:26

Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel, ailesinden ve çocuklarından bahsetti. Oğlu Kuzey'in aşık olduğunu söyleyen Şıkel, ilk duyduğunda verdiği tepkiyi anlattı.

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Oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, 'Empati' programına konuk oldu. Özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Şıkel oğlu Kuzey ile arasına geçen duygusal anları paylaştı.

"BOŞLUĞA DÜŞTÜM, BANA AŞIK ZANNEDİYORDUM"

Çağla Şikel, 15 yaşındaki oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu söyledi.

Oğlunun aşk hayatını anlatırken duygusal anlar yaşayan Şıkel, şu ifadeleri kullandı;

Kuzey başkasına aşık olunca tuhaf hissettim, platoniğe düştüm

"Kuzey bir kıza aşık oldu. Başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm, çünkü 'o bana aşık' diye düşünüyordum. Ben ona aşığım çünkü...  Sonra bir gün Kuzey'e, 'Neden, benim sevgilim olmuyor biliyor musun, kalbimi o kadar çok dolduruyorsun ki yer yok' dedim. O da bana göz kırptı. Sonra düşündüm, 'Ben bu çocuğu ne dedim' diye ama o an içimden öyle fışkırdı. İyi ki onlar gibi evlatlarım var, iyi ki anne olmuşum."

 

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#Çağla Şıkel#Kuzey Altuğ#Emre Altuğ

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