'Kuzey başkasına aşık olunca tuhaf hissettim, platoniğe düştüm'

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Oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, 'Empati' programına konuk oldu. Özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Şıkel oğlu Kuzey ile arasına geçen duygusal anları paylaştı.

"BOŞLUĞA DÜŞTÜM, BANA AŞIK ZANNEDİYORDUM"

Çağla Şikel, 15 yaşındaki oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu söyledi.

Oğlunun aşk hayatını anlatırken duygusal anlar yaşayan Şıkel, şu ifadeleri kullandı;

"Kuzey bir kıza aşık oldu. Başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm, çünkü 'o bana aşık' diye düşünüyordum. Ben ona aşığım çünkü... Sonra bir gün Kuzey'e, 'Neden, benim sevgilim olmuyor biliyor musun, kalbimi o kadar çok dolduruyorsun ki yer yok' dedim. O da bana göz kırptı. Sonra düşündüm, 'Ben bu çocuğu ne dedim' diye ama o an içimden öyle fışkırdı. İyi ki onlar gibi evlatlarım var, iyi ki anne olmuşum."