Kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçıran Halil Buluş bulundu mu?
İki ayrı kadınla birliktelik yaşayan 31 yaşındaki Halil Buluş, kuzenin 15 yaşındaki kızını kaçırmakla suçlanıyor. 15 yaşındaki Melahat Güllü'nün bulunmasını isteyen annesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Gözü yaşlı anne, "Kızımı kuması olan kuzenim Halil Buluş (31), Hatay'a kaçırdı. Kızıma yılbaşı gecesi içki içirmiş. Karısının yanında istismarda bulunmuş. Zorla sahip olmuş. İlaç attı herhalde. Madde içiyor. Kızımı ya satacak ya da öldürecek" ifadelerini kullandı.
İki ayrı kadınla birliktelik yaşayan 31 yaşındaki Halil Buluş, kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçırdı. 15 yaşındaki Melahat Güllü'nün bulunmasını isteyen annesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Melahat'i kaçıran Halil'in birliktelik yaşadığı 2 kadın programa katıldı. Buluş'un evine kuma olarak getirdiği Firdevs Hanım annenin ifadelerini "O kadın yalan söylüyor. Kızı için başlık parası istedi" ifadelerini kullandı.
İddiaların odağındaki Halil Buluş firari olarak aranıyor