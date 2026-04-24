Kuyrukta kavga çıktı... Krizlerin müzikali Gırgıriye!

Başrollerini Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen’in paylaştığı ‘Gırgıriye Müzikali’ İstanbul Kongre Merkezi’ndeki gösteriminde gergin anlara sahne olmuştu.

Bir seyircinin yerini beğenmemesi üzerine başlayan ve oyunun iptal edilmesine neden olan tartışmanın ardından Müjdat Gezen rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu olan Gezen önceki akşam Uğur Dündar ile sahne önündeki koltukları kontrol etti.

OYUNUN İPTAL EDİLMESİ LAZIM

“Bu akşam da aynı sorun ile karşılaşmak istemiyorum” diyen Müjdat Gezen, sözlerine şöyle devam etti:

“Tiyatro üç şekilde oynanır; seyirci, oyuncu ve oyun. Tiyatro ismi de ‘Theatron’dan gelir yani; oturulan yer demektir. Seyircinin olmadığı bir tiyatro düşünebilir misiniz? Ben bu işin oyuncusuyum, yazarıyım ve yönetmeniyim, sahibi değilim. Ben böyle bir salonda seyirciye oynayamam. Seyircilerin 20’si bana sandalye kaldırıp tepki gösterirse bu iş yürümez. Şimdi o görünmeyen yerlere paralarını iade ediyoruz, ‘İstiyorsanız girin, seyredin, bedava’ diyoruz. Görmedikten sonra biz niye oynayacağız? Oyunun mantıken iptal edilmesi lazım. Çünkü hem para vermiş hem göremiyor. Sahneye çıkıp oynayacağız ama beş seyirci şikâyet etse bu işin patronu olan iki genci çağıracağım, ‘Cevap versinler size’ diyeceğim. Sağlığım iyi değil ama düzelir.” Sanatçı, salonun düz zemin yapısı nedeniyle özellikle arka sıralarda görüş açısının sınırlı kaldığı belirtti.

KISITLI GÖRÜŞ BİLETLERİNİ İPTAL ETTİK

Yapımcı Onurcan Taş bilet iptalleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “İzleyicilerin görmesi için sandalye düzeni değişti. Salon 3 bin 250 kişilik, dendiği gibi 4 bin bilet satılmadı çünkü konum olarak mümkün değil. Kısıtlı görüş olan koltukların biletlerini iade ettik. Bununla ilgili bilgilendirme yapıldı. Ancak bazı konuklar mesajlarını görmemiş. Öte yandan para iadesini görüp de gelenler oldu ve ‘Biz kötü yerde olsa bile izlemek istiyoruz’ dediler. Aslında bilette ‘Gerektiğinde organizasyon yer değiştirme hakkına sahiptir’ diye yazılıdır.”

KUYRUKTA KAVGA ÇIKTI

İstanbul Kongre Merkezi’nin girişinde kuyruk oluştu. Seyircilerin tek kapıdan alınması nedeniyle bekleme süresi uzarken, kalabalık içinde tartışmalar çıktı. Bazı izleyiciler “Rezalet” diyerek tepki gösterdi. İzleyicinin bir kısmı da bilet iptali şoku yaşadı. Organizasyon şirketi sahneyi iyi görmeyen koltuklar için satılan biletleri iptal etti.