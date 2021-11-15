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Kutupta Felaket filmi konusu nedir? Kutupta Felaket filmi oyuncuları ve konusu

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Kutupta Felaket filmi konusu nedir Kutupta Felaket filmi oyuncuları ve konusu

Kutupta Felaket filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda Eric Paul Erickson, Jon Kondelik oturuyor. Peki, Kutupta Felaket filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

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Kutupta Felaket filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Aksiyon ve bilim kurgu türünde olan filmde küresel ısınma sonucu buzulların erimesi, kuzey yarımkürede yeni bir buzul çağı yaşanmaya başlanıyor. Kutupta Felaket filmi oyuncuları arasında Joel Berti, Jennifer Lee Wiggins gibi isimler yer alıyor.

KUTUPTA FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi, kuzey yarımkürede yeni bir buzul çağını tetikler. Bu durum karşısında insanlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Mark, karısı Helen, kızları Brie ve arkadaşları Tyler ile birlikte kaçmak için yola koyulur. Ancak arabalarından çıkmak zorunda kaldıklarında buzla kaplı anavatanlarında sıkışıp kalmamak için yaşam savaşı vermek zorunda kalırlar.

KUTUPTA FELAKET FİLMİ OYUNCULARI

Kutupta Felaket filmi oyuncuları arasında Joel Berti, Jennifer Lee Wiggins ve Lauren Esposito gibi isimler bulunuyor.

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