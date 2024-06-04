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Kutsal Damacana 4 ne zaman çıktı, nerede çekildi? İşte, Kutsal Damacana 4 konusu ve oyuncuları

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Kutsal Damacana 4 ne zaman çıktı, nerede çekildi İşte, Kutsal Damacana 4 konusu ve oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 13:17

Kutsal Damacana 4 oyuncuları ve konusu televizyonda yeniden yayınlanmasıyla ilgi görüyor. Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı serinin yeni filminde Ersin Korkut da oyuncu kadrosunda yer alıyor. Film geçtiğimiz yıl Ocak ayında binlerce salonda gösterime girdi.. Peki, Kutsal Damacana 4 ne zaman çıktı, nerede çekildi? İşte, Kutsal Damacana 4 konusu ve oyuncuları

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Kutsal Damacana 4, 20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girmişti. Kutsal Damacana 4 oyuncuları  ile dikkat çekiyor. Şafak Sezer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı Kutsal Damacana 4 sinemanın ardından bu kez televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, Kutsal Damacana 4 oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, film hakkında bazı bilgiler

KUTSAL DAMACANA 4 OYUNCULARI

OyuncuKarakter
Şafak SezerFikret
Ersin KorkutAsım
Müjde Uzmanİnci
Nilgün BelgünSevgi
Erhan YazıcıoğluCemil
Onur BüyüktopçuTaha
Ruhi SarıYılmaz
Buket DereoğluAyten
Deniz OralŞeytan
Yıldırım MemişoğluArtin

KUTSAL DAMACANA 4 KONUSU

Fikret, Türkiye’deki Şeytan çıkarma işlerindeki başarısından sonra Vatikan’a davet edilmiştir. Bir süre sonra Vatikan’ı da karıştıran Fikret, Türkiye’ye mecburen dönüş yapar. Türkiye’ye geldikten sonra eski yardımcısı Asım’ı yanına alan Fikret, tekrar şeytan çıkarma ve kovma işlerine girer. Bir emlakçıyla anlaşıp evini ucuza sattırdığı mülk sahiplerinden komisyon alır. Ufak tefek kazançlar elde ederek geçimini sağlayan Fikret, zengin bir ailenin daveti üzerine büyük bir villaya şeytan kovmaya gider. Bu villada karşısında rakipler bulan Fikret hem para ödülünün hem de aşkın peşine düşecektir.

 

 

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