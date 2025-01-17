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Kutsal Damacana 4 konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte, Kutsal Damacana 4 oyuncuları ve karakterleri

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Kutsal Damacana 4 konusu nedir, ne zaman çekildi İşte, Kutsal Damacana 4 oyuncuları ve karakterleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 17:50

Yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği Kutsal Damacana 4 televizyonda ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 2023 yapımı film, 20 Ocak'ta vizyona girmişti. Filmde Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu gibi başarılı isimler rol alıyor. Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, serinin dördüncü filminde kadroya katıldı. Peki, Kutsal Damacana 4 konusu nedir, ne anlatıyor? İşte Kutsal Damacana 4 oyuncuları...

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Kutsal Damacana 4, 20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girmişti. Televizyonda yayınlanacak olan Kutsal Damacana 4 oyuncuları ile dikkat çekiyor. Şafak Sezer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı Kutsal Damacana 4 sinemanın ardından bu kez televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, Kutsal Damacana 4 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, film hakkında bazı bilgiler

KUTSAL DAMACANA 4 OYUNCULARI

OyuncuKarakter
Şafak SezerFikret
Ersin KorkutAsım
Müjde Uzmanİnci
Nilgün BelgünSevgi
Erhan YazıcıoğluCemil
Onur BüyüktopçuTaha
Ruhi SarıYılmaz
Buket DereoğluAyten
Deniz OralŞeytan
Yıldırım MemişoğluArtin

KUTSAL DAMACANA 4 KONUSU

Fikret, Türkiye’deki Şeytan çıkarma işlerindeki başarısından sonra Vatikan’a davet edilmiştir. Bir süre sonra Vatikan’ı da karıştıran Fikret, Türkiye’ye mecburen dönüş yapar. Türkiye’ye geldikten sonra eski yardımcısı Asım’ı yanına alan Fikret, tekrar şeytan çıkarma ve kovma işlerine girer. Bir emlakçıyla anlaşıp evini ucuza sattırdığı mülk sahiplerinden komisyon alır. Ufak tefek kazançlar elde ederek geçimini sağlayan Fikret, zengin bir ailenin daveti üzerine büyük bir villaya şeytan kovmaya gider. Bu villada karşısında rakipler bulan Fikret hem para ödülünün hem de aşkın peşine düşecektir.

 

 

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