Kutsal Damacana 4 konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte, Kutsal Damacana 4 oyuncuları ve karakterleri

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Kutsal Damacana 4, 20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girmişti. Televizyonda yayınlanacak olan Kutsal Damacana 4 oyuncuları ile dikkat çekiyor. Şafak Sezer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı Kutsal Damacana 4 sinemanın ardından bu kez televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, Kutsal Damacana 4 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, film hakkında bazı bilgiler

KUTSAL DAMACANA 4 OYUNCULARI

Oyuncu Karakter Şafak Sezer Fikret Ersin Korkut Asım Müjde Uzman İnci Nilgün Belgün Sevgi Erhan Yazıcıoğlu Cemil Onur Büyüktopçu Taha Ruhi Sarı Yılmaz Buket Dereoğlu Ayten Deniz Oral Şeytan Yıldırım Memişoğlu Artin

KUTSAL DAMACANA 4 KONUSU

Fikret, Türkiye’deki Şeytan çıkarma işlerindeki başarısından sonra Vatikan’a davet edilmiştir. Bir süre sonra Vatikan’ı da karıştıran Fikret, Türkiye’ye mecburen dönüş yapar. Türkiye’ye geldikten sonra eski yardımcısı Asım’ı yanına alan Fikret, tekrar şeytan çıkarma ve kovma işlerine girer. Bir emlakçıyla anlaşıp evini ucuza sattırdığı mülk sahiplerinden komisyon alır. Ufak tefek kazançlar elde ederek geçimini sağlayan Fikret, zengin bir ailenin daveti üzerine büyük bir villaya şeytan kovmaya gider. Bu villada karşısında rakipler bulan Fikret hem para ödülünün hem de aşkın peşine düşecektir.