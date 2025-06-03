Kutlama yemeğinde buluştular

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BAŞARIYI KUTLADILAR

Çekimleri Mardin’de yapılan ve her bölümü izlenme rekorları kıran Kanal D’nin “Uzak Şehir” dizisinin ekibi, yoğun geçen ilk sezonun ardından reyting başarısını kutladı. Önceki akşam İstanbul-Etiler’deki Pixi adlı mekânda bir araya gelen ekip, keyifli saatler geçirdi.

Bitmeyecek bir macera



Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal birlikte poz verdi. Akbaba, “Büyük yükün altından kalktık. Keyifli ve iyi iş çıktı, bununla gurur duyuyoruz” dedi. Ünsal, “ Duygumuz ve motivasyonumuz ortak olduğu için bu kadar güzel iş ortaya çıktı. Hiç bitmeyecek bir maceraya girdik. O dünyaya inandık ve sevdik” diye konuştu. Ünsal ayrıca gelecek sezonda Mardin’de başka dizilerin de çekileceği söylentilerine şu yanıtı verdi: “İlham olmak güzel. Herkesin yolu açık olsun. Mardin halkı bizi çok sevdi.”



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Ozan Akbaba, “Mardin’e yerleşir misiniz?” sorusuna, “Altı yaşında çocuğum ve eşimden ayrı kalmak istemem. Bir şekilde yerleşip hayat bize orada devam edecek” yanıtını verdi.

HESAP SORDULAR





Gonca Cilasun, “Bugün taksi sürücüsü bana hesap sorarak ‘Sen nasıl annesin’ dedi. Ben ise ‘Goncayım. Sadakat başka karakter’ dedim. Bir zamanların Aliye Rona ile Erol Taş’ın kadın versiyonu gibi. Bu şereftir” dedi. Müfit Kayacan da “Sihirli bir dizi bu” dedi.

Sektörel anlamda bir çığır açtık





Mine Kılıç, “Sevdiklerimizden ayrıydık, o biraz yordu. Bir dönüm noktası oldu bu iş. Sektörel anlamda bir çığır açtık. Hepimiz için kişisel olarak benzersiz bir iş oldu” dedi.

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Geceye birlikte katılan İlkay Kayku, Mine Kılıç ve Dilin Döğer Etiler’deki mekana yürürken tarzları ile dikkat çekti.

Atakan Özkaya - Dilin DöğerYaren Güldiken - Burak ŞafakKuzey Gezer