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Küslük yıllar sonra bitti! İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe barıştı...

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Yıldız Tilbe#Konser
Küslük yıllar sonra bitti İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe barıştı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 10:03

İbrahim Tatlıses, geçen hafta ameliyat masasına yatmış ve kalbine stent takılmıştı. Taburcu olan Tatlıses yıllar sonra küs olduğu Yıldız Tilbe ile bir araya geldi.

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İbrahim Tatlıses, geçen hafta ameliyat masasına yatmış ve kalbine stent takılmıştı. Taburcu olan Tatlıses, konserlerine devam edeceğini duyurdu. Operasyonun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen sanatçı yarın akşam Bodrum Günay Restoran’da sevenleriyle buluşacak.

Küslük yıllar sonra bitti İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe barıştı...

İbrahim Tatlıses, doktorlarının izniyle sahneye çıkacağını ifade etti: “Sahneler, kendimi daha da iyi hissettiriyor. Sevenlerimle bir arada olmak bana güç veriyor. Cumartesi günü vereceğim konseri iple çekiyorum. Doktorlarımın da bilgisi ve kontrolünde şarkılarımı sevenlerim için söyleyeceğim.”

KÜSLÜK BİTTİ

20 Temmuz'daki konseri için Bodrum'a giden Yıldız Tilbe, yıllar sonra İbrahim Tatlıses'le bir araya geldi. İkili geçmişi geride bıraktı.

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Küslük yıllar sonra bitti İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe barıştı...

NE OLMUŞTU?

2009 yılında İbrahim Tatlıses, konuk olarak ağırladığı Yıldız Tilbe’yle yaşadığı tartışma çok konuşulmuştu. Tilbe için ağır sözler söyleyen Tatlıses, kavganın fitilini ateşlemişti.  

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#İbrahim Tatlıses#Yıldız Tilbe#Konser

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