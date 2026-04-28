Küs olduğu kral babası ayağına kadar geldi… Sürgün prense yine af yok! Kapılar bir kez daha yüzüne kapandı

Charles’ın hazır ABD’ye gitmişken orada yaşayan ve yıllardır küs olduğu “sürgün” oğlu Prens Harry’yle görüşüp görüşmeyeceği büyük bir merak konusuydu.

Ancak anlaşılan bu küslük bitsin isteyen Harry bir kez daha istediğini elde edemeyecek ve babası tam da ayağına kadar gelmiş olmasına rağmen onunla görüşemeyecek.

Prens Harry'nin küresel politika hakkındaki açık sözlü açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ABD’ye yaptığı keskin çağrısı da dahil olmak üzere, Kraliyet Ailesi ile gerilimleri derinleştirdi ve saray kaynakları bu müdahalenin Kral Charles'ın ABD ziyareti sırasında oğluyla görüşmemesinin temel nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

41 yaşındaki Harry, bu yorumları Kiev'de yaptığı sürpriz bir konuşmada, bir güvenlik forumunda dünya liderlerine ve askeri yetkililere hitap ederken yaptı. Eski bir İngiliz Ordusu subayı olan Sussex Dükü, bu platformu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamak ve hem Vladimir Putin'e hem de Trump'a doğrudan çağrıda ve eleştiride bulunmak için kullandı.

Bu sözler 77 yaşındaki Charles'ın, 78 yaşındaki Kraliçe Camilla ile birlikte ABD'ye yapacağı yüksek riskli devlet ziyaretinden hemen önce geldi; gezi, ülkenin Amerikan bağımsızlığının 250. yıldönümünü kutladığı bir dönemde Washington ve Londra arasındaki gergin ilişkiler arasında diplomatik bağları güçlendirmeye odaklanıyor.

Kraliyet ailesine yakın kaynaklar, Harry'nin açıklamalarının zaten hassas olan diplomatik ortamı daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Bir saray yetkilisi "Bu tür yorumlar, samimi bir endişeden kaynaklansa bile, özellikle Kral'ın resmi bir devlet ziyareti gerçekleştirdiği bir dönemde ABD liderliğiyle bu kadar doğrudan kesiştiğinde, monarşi için kaçınılmaz olarak komplikasyonlar yaratır” yorumunu yaparken Harry için babası Charles’la görüşme umutları bir daha solmuş oldu.

Buckingham Sarayı da ziyaret sırasında Charles ve Harry arasında herhangi bir görüşme yapılmayacağını doğruladı ve saray sözcüleri gezinin özel bir etkinlikten ziyade çalışma amaçlı bir görüşme olduğunu belirtti.

27-30 Nisan tarihleri ​​arasında planlanan ziyaret, Beyaz Saray'da bir devlet yemeği ve Kongre'ye tarihi bir konuşma içerecek. Charles'ın ziyareti, özellikle mevcut jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında, önemli diplomatik ağırlık taşıyor.

Oysa saray çevreleri Kral Charles’ın oğlu ve geliniyle yaşadığı küslüğün kral için en üzücü tarafının iki torunu Prens Archie ve Prenses Lilibet’i görememesi ve torun hasreti çekmesi olduğunu belirtmişti.

Charles istese ABD ziyaretinde torunlarını görebilecek bile olsa yine de oğlu Harry’yle bir buluşma gerçekleştirmekten özellikle kaçınmış oldu.

Kralın bu konuda çekince yaşamasının bir nedeni de tahtını devredeceği büyük oğlu Prens William’la gerginlik yaşamak istememesi. Kanser tedavisi gören Charles’ın Harry konusunda yumuşadığı ve artık bu küslüğü bitirmek için kararlı olduğu söyleniyor.

Ancak tahtı babasının hastalığı yüzünden beklediğinden daha erken devralmaya hazırlanan William’ın kardeşi konusunda bırakın yumuşamayı giderek daha da sertleştiği biliniyor. William Harry’nin herhangi bir sebeple kraliyet ailesine yaklaşmasına çok sert şekilde karşı geldiği söyleniyor.

Oğlunun öfkesinden çekinen ve yakın zaman sonra tüm yetkilerini devredeceği William’dan adeta korkan Charles’ın bu durumda elinin kolunun bağlandığı ve zaten istese de bu görüşmeyi sırf William yüzünden gerçekleştirmeyeceği de iddia ediliyor.