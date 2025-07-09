Küs kardeşleri barıştırmak için kendini paralamıştı… Evliliğini kurtarmak için tarafını seçti... Artık susmak zorunda

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Ona herkes halktan gelip bu dünyanın en ünlü ailesine girdikten sonra gönüllerin prensesi olarak bakmaya başlamıştı.

Şimdilerde ise bu mertebesini yükseltti ve artık gönüllerin kraliçesi olarak görülmeye başlandı.





HAYATI BİR PERİ MASALI GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA O HEP SAVAŞ VERİYOR

Kate Middleton dünyanın gözleri önünde yaşadığı hayatında bir de kanser mücadelesi verdi, üç çocuğu, kocası ve sevdikleri için güçlü kalıp en sonunda hastalığını da yendi.

Güzeller güzeli prensesin tüm bunlar bir yanda bir de kapalı kapılar ardında verdiği, herkesten saklı bir mücadele var… Yıllardır küs olan ve dünyanın bu en ünlü ailesini parçalayan iki kardeşi barıştırmak. Saraydan sızan bilgilere göre Kate Middleton'ın kocası William'la kardeşi Harry'yi barıştırma çabaları sona ermek zorunda kaldı

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KÜS KARDEŞLERİ GİZLİCE BARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORDU

Kate Middleton’ın aileye sırtını dönüp 2020’de karısı Meghan Markle’la ABD’!ye taşınan Prens Harry ve kocası Prens William’ı gizlice barıştırmaya çalıştığı bir süre önce ortaya çıkmıştı.

Kate Middleton’ın bitmek bilmeyen dedikodulara yol açan ve kraliyet ailesini zora sokan bu küslüğü düzeltmek için gösterdiği cesur çabaları, gelecekte kral olacak eşi William'ı öfkelendirdiği için bıraktı. Kate'in bu barışma için çabalarken Harry'yle gizlice buluştuğu bile söyleniyordu

KOCASI SİNİRLİ... GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Saray kaynakları "Kate, William'ın bu konuda bu kadar sinirli olduğunu görünce üzülüyor. Artık Harry'nin adını duymaktan bile nefret ediyor. Ona, tüm bu öfkeyi içinde tutmanın kendisine iyi gelmediğini hatırlattı, ancak aralarındaki uçurumu kapatmak için gösterdiği çabalardan geri adım atmaya karar verdi” diyor.

Kate ve Harry geçmişte çok iyi dosttu ve aralarına giren bu kırgınlık güzel prensesi yıllardır çok üzüp yıpratıyor

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William’la evlendikten sonra kocasının kardeşi Harry’yle çok iyi dost olan ve bu dostluğu yıllar içinde büyüten Kate’in kardeş kavgasından dolayı çok üzülüp bu sorunu çözmek için çok uğraştığı ancak artık Harry’yi içine düştüğü durumdan kurtarmak için uğraşmaktan vazgeçtiği söyleniyor.

KAYINBİRADERİYLE İYİ DOST OLMUŞTU... ONLARI BÖYLE GÖRMEK KALBİNİ KIRDI

Kate'in geçmişte kayınbiraderiyle özel olarak iletişimde kaldığı bildirilse de, içeriden gelen bilgiler, Harry'nin son kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve William'ın durumdan duyduğu artan hayal kırıklığı nedeniyle Kate'in tüm iletişimi kesmeye karar verdiğini söylüyor.

William'ın öfkesinden çekinen ve evliliği bu barış çabası yüzünden gerilen Kate'in en sonunda bir seçim yapıp her şeyden vazgeçtiği iddia edildi

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Kraliyet uzmanları "Kate ve William genellikle aynı fikirde olurlar, ancak Harry her zaman hassas bir konu olmuştur” diyor ve William’ın artık karısına bu konuda uğraş vermemesi gerektiğini söylediğini iddia ediyor.

BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDAYDI... EVLİLİĞİNİ VE KOCASINI SEÇTİ!

Hatta Kate Middleton’ın Prens Harry İngiltere’ye gidip geldikçe onu babası Charles ve ağabeyi William’la görüştürmek için çaba gösterdiği, bu çabalarının ise sonuçsuz kaldığı söyleniyor.

Sonuç olarak güzel prenses en sonunda kansere yakalanıp kendi canı için mücadele etmeye başlayınca bu beyhude çabalarından vazgeçip, kocası William’ı da daha fazla kızdırıp evliliğini tehlikeye atmamak için susmaya karar vermiş…