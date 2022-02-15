Kurye (The Courier) filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kuryelik yapan genç bir kadının macera dolu hikayesinin anlatıldığı Kurye (The Courier) filmi sinema severlerin beğenisine sunuluyor. 2019 yapımı aksiyon filmi Kurye (The Courier) başrollerinde Olga Kurylenko ve Gary Oldman yer alıyor. Peki Kurye (The Courier) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin oyuncu kadrosu ve karakterleri...
KURYE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kuryelik yapan genç bir kadın, her gün yaptığı gibi kargolarını sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Bir gün, ona verilen kargonun içerisinde bir bombanın olduğunu fark eder. Ama o fark edene kadar bomba çoktan patlayacaktır. Kuryenin atacağı bir sonraki adım ise bir mafya babasının karşısında onu suçlamak üzere tanıklık etmek olacaktır.
KURYE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Olga Kurylenko: Kurye
Gary Oldman: Ezekiel Mannings rolünde
Amit Shah: Nick Murch olarak
Alicia Agneson: Ajan Simmonds
Greg Orvis: Keskin nişancı
Craig Conway: Ajan Parlow
William Moseley: Ajan Bryant
Dermot Mulroney: Özel Ajan Roberts
Calli Taylor: Alys Mannings