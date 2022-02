Kurye (The Courier) filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Haberin Devamı

Kuryelik yapan genç bir kadının macera dolu hikayesinin anlatıldığı Kurye (The Courier) filmi sinema severlerin beğenisine sunuluyor. 2019 yapımı aksiyon filmi Kurye (The Courier) başrollerinde Olga Kurylenko ve Gary Oldman yer alıyor. Peki Kurye (The Courier) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin oyuncu kadrosu ve karakterleri...

KURYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kuryelik yapan genç bir kadın, her gün yaptığı gibi kargolarını sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Bir gün, ona verilen kargonun içerisinde bir bombanın olduğunu fark eder. Ama o fark edene kadar bomba çoktan patlayacaktır. Kuryenin atacağı bir sonraki adım ise bir mafya babasının karşısında onu suçlamak üzere tanıklık etmek olacaktır.

KURYE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Olga Kurylenko: Kurye

Gary Oldman: Ezekiel Mannings rolünde

Amit Shah: Nick Murch olarak

Alicia Agneson: Ajan Simmonds

Greg Orvis: Keskin nişancı

Craig Conway: Ajan Parlow

William Moseley: Ajan Bryant

Dermot Mulroney: Özel Ajan Roberts

Calli Taylor: Alys Mannings