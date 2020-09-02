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Televizyon
Haber Giriş: 02.09.2020 - 21:17 | Son Güncelleme:

‘Kuruluş Osman’ın yeni sezon afişi

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‘Kuruluş Osman’ın yeni sezon afişi
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İkinci sezonuyla ATV ekranında seyirci karşısına çıkacak ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezon afişi yayınlandı.

Kuruluş Osman’ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Oyuncu Burak Özçivit’in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit’in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

 

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