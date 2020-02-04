Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Alişar Bey Osman Bey'le karşı karşıya! İşte 9. bölüm fragmanından görüntüler

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman 5 Şubat Çarşamba akşamı merak dolu bir bölümle ekranlara gelecek. Ertuğrul Bey'in geçen bölümde hastalık haberinin obaya düşmesiyle bu hafta Kuruluş Osman'da neler olacağı merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman 9. bölümde neler olacak? İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar.

KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?