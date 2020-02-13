Kuruluş Osman'ın son bölümünde Moğol tehlikesi! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 12 Şubat akşamı 10. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Gündüz Bey'in iyilkeşip iyileşmeyeceği ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Peki, Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yere vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?