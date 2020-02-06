Kuruluş Osman'ın son bölümünde Gündüz Bey pusuya düştü.. Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Burak Özçivit, Ragıp Savaş ile Nurettin Özdemir'in başrollerini paylaştığı ATV ekranlarında yayılanan Kuruluş Osman, 9. bölümü ile 5 Şubat akşamı izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Dizinin bu haftaki bölümünde Gündüz Alp'in yaralanması yeni bölümle ilgili merakı arttırdı. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Kalanoz'un cesedinin Sofia'nın akşam yemeğinde önüne gelmesi, haftaya damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanına ilişkin merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ve alpleri, Yannis’in emriyle Şeyh Edebalı’ya pusu kuran Kalanoz’un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar’ın kale kumandanı Kalanoz’u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz’un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar’ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman’ın yaptığından emindir ve Alişar’ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey’in otağında alacaktır... Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador’un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia’nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?