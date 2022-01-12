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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız korona olduğunu açıkladı...

#Kuruluş Osman#Kuruluş Osman Seda#Şeyh Edebali
Kuruluş Osmanın Şeyh Edebalisi Seda Yıldız korona olduğunu açıkladı...

Omicron varyantının etkisiyle dizi setlerinden art arda koronavirüs vakaları gelmeye devam ediyor. Son olarak başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman dizisinde de korona vakası yaşandı. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız korona olduğunu açıkladı...

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Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde de korona vakası yaşandı.

Dizinin sevilen ve başarılı karakterlerinden biri olan Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız, yaşadığı belirtilerden dolayı PCR testi yaptırdı. Usta oyuncu, sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncunun karantinaya girip dinlendiği, çekimlere ara verdiği öğrenildi.

SEDA YILDIZ HAKKINDA

20 Mayıs 1962 tarihinde dünyaya gelen Seda Yıldız, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, Oyuncu eğitmenliği, yardımcı yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı olarak bir çok projede yer almıştır. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarındandır. Başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer'in paylaştığı Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterine hayat vermektedir.

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