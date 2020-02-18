Kuruluş Osman'ın 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Söğüt ve Kayı Obası'na düşman işgali!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 19 Şubat Çarşamba akşamı 11. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Geçen haftaki bölümde Moğollar'ın Türk obalarına yaptığı baskın, fragmanda yer alan detaylara göre, bu hafta çarpıcı anlara sahne olacak. Moğol baskınına karşı tek başına direnen Osman Bey'in 'ya şehadet, ya hürriyet' diyerek kıyama kalkışması ise, ekran başındakileri heyecanlandıracak. Peki Osman Bey Moğollara karşı nasıl bir yol izleyecek? Kuruluş Osman'da bu hafta başka neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir.

Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Edebali, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?