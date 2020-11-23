Kuruluş Osman'da Nikola ölecek mi?

Kuruluş Osman 35. gelecek bölüm tanıtımda, Kulucahisar kalesinde yakalanan Osman Bey'in fırsatını bulup Nikola’yı yaraladığı görülüyor. Peki, Osman, Nikola’yı öldürmeyi başaracak mı? Ağır yaralanan Nikola ölecek mi? Tüm bu soru işaretleri 25 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak Kuruluş Osman 35. Bölümünde yanıt bulacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?'' bilgileri yer aldı.