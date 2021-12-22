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Kuruluş Osman'da Mari ölüyor mu? Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu? Yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne

#Kuruluş Osman#Şeyma Korkmaz#Mari
Kuruluş Osmanda Mari ölüyor mu Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu Yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanına Mari'nin uğradığı saldırı damga vurdu. Dizinin bugün yayınlanacak olan 76'ncı bölüm fragmanında Tekfur Nikola'nın Mari'ye kılıçla saldırdığı görülüyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Mari ölüyor mu? Turgut Bey Mari'yi kurtarabilecek mi? Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz diziden ayrılıyor mu?

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Kuruluş Osman yeni bölümünde Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.  Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızan Turgut Bey'in amacına ulaşıp ulaşamayacağı 76. bölümde belli olacak.

ŞEYMA KORMAK KİMDİR?

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988 tarihinde Eskişehir’de dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve eğitiminin büyük bir kısmını burada tamamladı.

Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde tamamladıktan sonra üniversitede Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai suda ile birlikte çalıştı. Aynı zamanda fotomodellik yapan Şeyma Korkmaz, 2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakterini canlandırdı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Bu dizide rol arkadaşı olan Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

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