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Kuruluş Osman'a özel marş
Dombranın ustası Arslanbek Sultanbekov, “Kuruluş Osman” dizisi için özel bir beste yaptı.
Sultanbekov’un yeni albümünde de yer alacak “Osman Bey” adlı marş, dizinin 24’üncü bölümünde ilk kez beğeniye sunuldu. Osman Bey ve Bala Hatun’un düğünü için Kayı obasında kurulan toy sahnesine Ozan rolüyle konuk olan Arslanbek Sultanbekov, ‘Osman Bey’ marşını seslendirdi. “Osman Bey” çalışması, 200’den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
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