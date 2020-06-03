Kuruluş Osman Zöhre Hatun kimdir? Zöhre Hatun'u (Zühre) canlandıran Ayşegül Günay Demir'in hayatı

Kuruluş Osman dizisi her hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem gibi dizilerde yer alan Ayşegül Günay Demir, Kuruluş Osman'da Zöhre Hatun rolü ile ilgi görüyor. İşte, Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u canlandıran Ayşegül Günay Demir'in hayatıyla ilgili bilgiler.

ZÖHRE HATUN KİMDİR?

Zöhre Hatun Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in eşi olarak yer alıyor. Zöhre Hatun'la ilgili tarihi kaynaklarda ise bir bilgi bulunmuyor.

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR KİMDİR?

Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşegül Günay Demir, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Küçük Kadınlar gibi dizilerle tanınıyor.