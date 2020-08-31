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Televizyon
Haber Giriş: 31.08.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Kuruluş Osman’ın yeni sezon tarihi için geri sayım devam ediyor. Diziye yapılan transfer haberleriyle birlikte Kuruluş Osman yeni sezonuyla ilgili de araştırmalar hız kazandı. Çukur dizisinde ‘Çeto’ karakterine hayat veren Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam edecek olan Kuruluş Osman’ın kadrosuna yeni karakterler dahil olacak. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinde rol alacak. Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olması beklenen bir diğer isim ise efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için net bir tarih açıklaması gelmedi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı, ancak geçtiğimiz yıl baz alındığında Kuruluş Osman 2. Sezonunun ekim ayında başlaması bekleniyor.

 

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