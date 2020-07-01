Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Başrollerinde; Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Aslıhan Karalar ve Alma Terzic'in yer aldığı Kuruluş Osman ilk sezonunu tamamladı. Osmanlı Beyliği’nin kuruluş yılları ve Osman Bey’in hayatından esinlenilen Kuruluş Osman dizisi 27. Bölümüyle sezon finali yaptı.



KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Ekran macerasına 20 Kasım 2019’da başlayan Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.



Ediz Hun, Ertuğrul Gazi olacak

ENGİN Altan Düzyatan’ın “Diriliş Ertuğrul” adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin devamı olan “Kuruluş Osman”ın kadrosuna Yeşilçam’ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Hun, Burak Özçivit’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’yi canlandırdığı “Kuruluş Osman”ın yapım şirketiyle prensipte el sıkıştı.



Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun’un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi’yi Konya’da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.