Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman yeni bölümde Vezir Alemşah ölecek mi? Vezir Alemşah tarihte kimdir? İşte karakter hakkında bilgiler…

#Vezir Alemşah#Vezir Alemşah Kimdir#Vezir Alemşah Tarihte
Kuruluş Osman yeni bölümde Vezir Alemşah ölecek mi Vezir Alemşah tarihte kimdir İşte karakter hakkında bilgiler…

Kuruluş Osman dizisinin 85. Bölüm fragmanında öne çıkan sahnelerden biri de Osman Bey’in Vezir Alemşah’ı ele geçirdiği sahneler oldu. Defalarca ölümle yüz yüze gelen Alemşah karakterinin akıbeti 9 Mart tarihli bölümde belli olacak. Görüntüler ardından Vezir Alemşah’ın hayatı ve ölümü merak konusu oldu. Peki, Vezir Alemşah kimdir?

Haberin Devamı

Osman Bey’in ezeli düşmanı olan Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılıyor. Sık sık Osman Bey ile karşı karşıya gelen Alemşah’ı usta oyuncu Taner Turan canlandırıyor.

VEZİR ALEMŞAH KİMDİR?

Vezir Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılmakta ancak hakkında yeterli bir tarihi bilgi bulunmamaktadır. Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait Alemşah Kümbeti bulunuyor. Alemşah Kümbeti Anadolu Selçuklu türbe mimarisinin devamı sayılan bir yapı olmakla beraber, süslemesindeki bazı motifler Orta Asya geleneklerine işaret etmektedir.

TANER TURAN KİMDİR?

Turan, 17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

Haberin Devamı

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında Dikkat Bebek Var dizisi ile TV'ye geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi dizilerle devam etti. Taner Turan, Nebahat Nalan Höke ile evlidir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vezir Alemşah#Vezir Alemşah Kimdir#Vezir Alemşah Tarihte

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı