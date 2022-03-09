Kuruluş Osman yeni bölümde Vezir Alemşah ölecek mi? Vezir Alemşah tarihte kimdir? İşte karakter hakkında bilgiler…

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Osman Bey’in ezeli düşmanı olan Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılıyor. Sık sık Osman Bey ile karşı karşıya gelen Alemşah’ı usta oyuncu Taner Turan canlandırıyor.

VEZİR ALEMŞAH KİMDİR?



Vezir Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılmakta ancak hakkında yeterli bir tarihi bilgi bulunmamaktadır. Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait Alemşah Kümbeti bulunuyor. Alemşah Kümbeti Anadolu Selçuklu türbe mimarisinin devamı sayılan bir yapı olmakla beraber, süslemesindeki bazı motifler Orta Asya geleneklerine işaret etmektedir.



TANER TURAN KİMDİR?



Turan, 17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

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8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında Dikkat Bebek Var dizisi ile TV'ye geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi dizilerle devam etti. Taner Turan, Nebahat Nalan Höke ile evlidir.