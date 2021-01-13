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Televizyon
Haber Giriş: 13.01.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanında

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Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanında
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Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi diziseverler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm için heyecan artıyor. İzleyicileri yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin bu akşam olup olmadığı ATV yayın akışı içerisinde yanıt buldu. Dizinin son bölümüne Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i öldürmeye kalkması damga vurmuştu. İşte 13 Ocak yayın akışı ve detaylar

Kuruluş Osman yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Heyecanla biten son bölümde Osman Bey Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman’ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında çarşamba günü 20:00'de Maraşlı Özel bölümü, 20:45’de Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı Gözler Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanında

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı Özel

20:45 Beşiktaş – Çaykur Rizespor

22:45 Akıncı

02:00 Maraşlı

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