Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde; Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okudu. Osman Bey, Dündar’a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetti. Dündar’ın ardından Kayı Obası’nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey’i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey’e sırrını açıklayacak mı? Batur’u öldüren Alişar Bey, Konya’dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak? Tüm bu soru işaretlerine yanıt arayan izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 17. Bölümü haftaya yayınlanacak mı?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verildi. Kuruluş Osman’ın yeni bölüm tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak başrol oyuncusu Burak Özçivit'in "hayat eve sığar" etiketli paylaşımı Kuruluş Osman yeni bölümlerine ara verebileceği ihtimalini akıllara getirdi.