Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle - 14. bölümde Osman Bey Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze!
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dündar Bey'in Moğolların yayında yer alarak Osman Bey'i Balgay'a teslim ettiği Kuruluş Osman'ın 14. bölüm fragmanında Balgay ve Osman Bey'in kılıçlarını çektiği sahne damga vurdu. Peki, yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey içine düştüğü durumdan nasıl kurulacak? İşte, merakla beklenen Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacakların detayları.
ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman 11 Mart akşamı 14. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında, Osman Bey'in Dündar Bey'in karşısına çıkarak, "And olsun ki ölümün benim elimden olacak." dediği anlar bu hafta dizide heyecanlı gelişmelerin yaşanacağını sinyallerini verdi. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm 2. fragmanı.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar.
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