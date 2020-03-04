Kuruluş Osman yeni bölüm 2. fragmanı kesintisiz ize – Bala Hatun’a kılıç saplanıyor

Kuruluş Osman’ın yeni bölümüne dair 2 fragman birden geldi. Dizinin son bölümünde Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatmıştı. Yeni bölümde ise Balgay Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedef alıyor. Peki, Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim? Osman Bey'i hasım ilan ederek liderlik mücadelesine giren Samsa Çavuş ihanet mi edecek? Osman Bey, Samsa Çavuş'un meydan okumasını affedecek mi? Osman Bey'le aralarına soğukluk giren Kayı Obası'nın emektarları ve Ertuğrul Gazi'nin yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi nasıl bir yol izleyecekler? Beylik niyetini ortaya koyan Osman Bey, kendisine kurulan pusudan kurtulabilecek mi? Bıçaklanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak?

4 Mart tarihinde yayınlanacak olan Kuruluş Osman 13. Bölümüne dair ipuçları veren fragmanda dikkat çeken ayrıntılar var.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar.