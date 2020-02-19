Kuruluş Osman Yannis kimdir? Efendi Yannis'i canlandıran Tuğrul Çetiner'in biyografisi

Kuruluş Osman'da prensesi Sofia'nın bile çekindiği Efendi Yannis, dizinin yayınlanan son bölümüyle beraber merak konusu oldu. Özellikle Yannis'in tarihte yer alıp almadığı Kuruluş Osman hayranları tarafından internette sorgulanıyor. Peki, Kuruluş Osman Yannis kimdir? Efendi Yannis tarihte var mı? İşte, ayrıntılar.

Kuruluş Osman dizinde Tuğrul Çetiner’in hayat verdiği Efendi Yannis'in tarihte yer alıp almadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

TUĞRUL ÇETİNER KİMDİR?

Tuğrul Çetiner 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan sanatçı, 1962'de girdiği Devlet Tiyatroları'nda 1975'e kadar oyunculuk yaptı. İngiltere'de mesleki eğitim gördü, Polonya'da Jerzy Grotowski ile birlikte tiyatro laboratuvarı çalışmalarına katıldı. Ayrıca Polonya'da Yüksek Tiyatro Okulu Kukla Oyunculuğu bölümünde eğitim aldı.

1980'e kadar Krakow Jagiellonski ve Varşova Üniversitelerinde Türkoloji bölümünde okutmanlık yapan Çetiner, 1983 yılına kadar Marcinek ve Wroclaw Kukla Tiyatrolarında çalıştı. 1985'te Devlet Tiyatroları'na geri döndü. 1997 Yılında, Polonya Devlet Televizyonu’nun gerçekleştirdiği: “Polonya’yı Vatanı Seçenler” belgeselinde “Nereye koşuyorsun böyle Tuğrul?” başlıklı filmi yayınlandı.

TRT ve Kanal D için çevrilen dizilerde yer aldı. En son Sağır Oda dizisinde, "Mansur Efendi" rolüyle tanındı.

2007 yılı itibarıyla, Kanal D'de yayınlanan Bıçak Sırtı dizisinde, Selim Reşat Ertuğrul rolünde oynamaktadır.Ayrıca Kasım 2009 tarihinde vizyona giren Kurtlar Vadisi GLADIO adlı sinema filminde Bülent Fuat Aras karakterini canlanırmıştır.Bu rol Gladio'nun 2.adamı rolüdür. 2013 'te ATV 'nin yen dizisi Ben Onu Çok Sevdim adlı dizide Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. cumhurbaşkanı Celal Bayar 'ı canlandırdı.