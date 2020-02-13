Kuruluş Osman son bölümde soru işareti bırakan final - Yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede ekranlarda dönmeye başladı. Çarşamba akşamları yayınlanan tarihi dizinin son bölümünde Moğollar rüzgarı esti. Moğolların Söğüt’e geldiğini öğrenen Osman, Alpleriyle birlikte Moğol Komutanı Balgay’ın karşısına çıktı. Son bölüm finaline Balgay’ın “Ya pusatımda öl ya da sancak beyi ol, çağı titret” sözleri damga vurdu. Son bölüm gelişmeleri hafızalardaki yerini korurken Kuruluş Osman yeni fragmanı da paylaşıldı.



Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Gazi Alplerinin tutsak olduğu görülüyor. Peki, Osman Gazi Alplerini kurtarabilecek mi? İşte Kuruluş Osman yeni bölümünden ilk görüntüler…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.