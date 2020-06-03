Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman son bölüm tek parça linki

Geçtiğimiz hafta 23. bölümü yayınlanan Kuruluş Osman bugün yepyeni bir bölümle kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölüm öncesinde son gelişmeleri hatırlamak isteyenler, Kuruluş Osman 23. bölüm gelişmelerini araştırıyor. Oyuncu kadrosuna yeni isimlerin dahil olmaya devam ettiği Kuruluş Osman son bölümde şu gelişmeler yaşanmıştı:

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek? Tüm bu gelişmelerin detaylarını ve soruların yanıtlarını Kuruluş Osman son bölüm izle linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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