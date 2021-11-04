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Kuruluş Osman 69. son bölüme damga vuran zafer... İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kuruluş Osman#Atv#Dizi
Kuruluş Osman 69. son bölüme damga vuran zafer... İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 69. son bölüm izle ekranı yayınlandı. Çarşamba akşamları seyirci ile buluşan Kuruluş Osman'ın 3 Kasım tarihli son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Malhun Hatun'un savaşa katılması dikkat çekerken Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları bekleyen sürpriz ise şoke etti. Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı yeni karar alırken Osman Bey'İn zaferi ekrana damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 69. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 3 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan dizide bu hafta istihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini aldı. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları bekleyen sürpriz ise dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 69. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir.

Malhun Hatun cenk meydanına çıkıyor!

İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler. Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır.

Turgut Alp, Osman Bey'le güçlerini birleştirecek mi?

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Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak? Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey'in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek? Malhun Hatun'un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek? Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kuruluş Osman#Atv#Dizi

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