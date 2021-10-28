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Kuruluş Osman 68. son bölümde Osman Bey'in intikamı damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kuruluş Osman#Atv#Televizyon
Kuruluş Osman 68. son bölümde Osman Beyin intikamı damga vurdu İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 68. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 27 Ekim tarihli son bölümünde Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olurken, Turgut Bey ile başlayan dostluğu dikkat çekti. Dizinin final anında Osman Bey'in büyük intikamı ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 68. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 27 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 68. son bölümünde Bala Hatun ve Malhun Hatun'un Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşmesi heyecan dolu anlara neden oldu. Papaz Gregor'a suikast düzenlenirken, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in Rogatos'a gönderdiği kelle dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

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Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kuruluş Osman#Atv#Televizyon

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