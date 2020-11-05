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Haber Giriş: 05.11.2020 - 01:30 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz ve tam izle - Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayında!

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Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz ve tam izle - Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayında!
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Kuruluş Osman 32. son bölüm tek parça yayınlandı. Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak için harekete geçtiği Kuruluş Osman son bölümünde Gündüz Bey'e yapılan saldırı dikkat çekti. Geyhatu'nun kayı obasına gelmesi ise bu haftaki bölüme damga vuran anlardan oldu. Kuruluş Osman 4 Kasım tarihli son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 32. bölüm full ve tam izleme linki ve yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

Kuruluş Osman 23. bölümüyle 4 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara geldi. ATV ekranlarında diziseverlerin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın son bölümünde Moğollara karşı Kayı Obası'nda verilen mücadele dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanında ise KulucaHisar'ın düşmesi ve Savcı Bey'in Osman Bey'e "Alp başı benim Osman" dediği sözler heyecanlı gelişmelerin ipuçlarını verdi. İşte, Kuruluş Osman 4 Kasım 32. bölümün tamamı ve yeni bölüm fragmanı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

 Kuruluş Osman'ın 32. son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 11 Kasım tarihli Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey'in Kulucahisar'ın kapısına dayanması dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı; 

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