Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izleme linki - Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman'nın yayınlanan son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. 29 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman son bölümünde Dündar Bey'in oğlu Bahadır'ın obaya geri dönmesi ve Bala Hatun'un esir alınması çok konuşuldu. Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere harekete geçen Osman Bey; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmak için harekete geçti. Olaylı gelişmeler ardından Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı da kısa sürede izleyicilerle buluştu.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında ise şaşırtıcı gelişmeler haftaya dizide heyecanlı anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. Peki, Kuruluş Osman son bölümde başka neler oldu? Kuruluş Osman dizisinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz link ve kısa bir özeti derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm full izle linki ve yeni bölüm fragmanı..

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor. Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?