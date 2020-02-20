Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz full izle | Kuruluş Osman 11. bölüm linki
Ekran macerasında haftaları geride bırakan Kuruluş Osman 19 Şubat Çarşamba günü 11. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman son bölümünde Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal etti. Moğol Komutanı Balgay’ı zehirlemek isteyen Selcan Hatun’un sahneleri son bölümün en dikkat çeken ve heyecan yaratan anları oldu. Bu haftaki gelişmeleri kaçıran dizi takipçileri Kuruluş Osman son bölümünün kesintisiz ve full izlemenin yollarını arıyor. İşte Kuruluş Osman son bölümünü kesintisiz izleme linki…
Tarihi karakterlerin ve olayların hatırlatıldığı Kuruluş Osman ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. 19 Şubat tarihli Kuruluş Osman 11. Bölümünde Osman Gazi’nin Alpleri Moğol komutan Balgay’a esir düştü. Beyleri ve alpleri elinde tutan Balgay son bölüm finalinde Selcan Hatun’un tuzağı nefeslerin tutulmasına sebep oldu.
Sahneleriyle sosyal medyaya damga Kuruluş Osman son bölümüne haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Kuruluş Osman son bölümü kesintisiz ve full izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ FULL İZLE
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay’ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu’nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye’ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey’e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, ‘Ya şehadet ya hürriyet’ diyerek kıyama kalkar. Alişar’ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia’yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası’nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman’ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister.
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