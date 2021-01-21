Kuruluş Osman son bölüme Osman Bey'in evlenme kararı damga vurdu... İşte Kuruluş Osman 42. son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman 42. son bölümü ile çarşamba akşamı sevenleri ile buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 20 Ocak tarihli bölümünde tekfurların toplanıp haçlı ittifakı kurması dikkat çekti. Papa'nın ajanlarının Nikola'nın planına karşı nasıl hamle vereceği de son bölümde merak uyandırdı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Bala Hatun'un eş seçme görevini kendisinin üsteleneceği söylemesi ekranlara yansıdı. Kuruluş Osman son bölümü full HD izleyebilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt’teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek. Konstantinopolis’ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi’ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola’yı engellemek için zekice bir harekat planlar. Osman Bey, Ertuğrul Bey’in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun’a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez. Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola’ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola’nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Osman Bey’in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa’nın ajanları Nikola’nın planına nasıl destek verecek?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. İşte fragmandan görüntüler;