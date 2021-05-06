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GeriTelevizyon Kuruluş Osman son bölüme damga vuran an: Moğol Valisi'ne gözdağı... İşte Kuruluş Osman 57. son bölümün özeti
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Televizyon
Haber Giriş: 06.05.2021 - 02:39 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman son bölüme damga vuran an: Moğol Valisi'ne gözdağı... İşte Kuruluş Osman 57. son bölümün özeti

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Kuruluş Osman son bölüme damga vuran an: Moğol Valisi'ne gözdağı... İşte Kuruluş Osman 57. son bölümün özeti

Kuruluş Osman 57. son bölüm izle ekranı yayınlandı. Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman'ın 5 Mayıs tarihli son bölümüne Selçuklu Sultanı Mesud tarafından başkente çağırılan Osman Bey'in Moğol valisine söylediği sözler damga vurdu. Moğol valisinin, “Togay’a vergini tez öde” sözüne, Osman Bey “Ben vergimi Togay’a değil sultanıma ödeyeceğim” cevabı vermesi dikkat çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in Bala Hatun'a Malhun Hatun ile evlilik kararını söylemesi merak uyandırdı. İşte, Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve 57. bölümde yaşananlar.

Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın bu haftaki son bölümünde Şeyh Edebali'nin Osman Bey'den isteği final anına damga vurdu. Umur Bey ile ikilik çıkmaması için Şey Edebali'nin Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesini söylemesi izleyenleri şaşırttı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

KURULUŞ OSMAN 57. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Osman Bey’in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay’ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey’in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey’i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR
Obadaki casusu sayesinde Osman Bey’in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı’nın şahitliğinde Müslüman olur.

ŞEYH EDEBALI’NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY’İ ŞAŞIRTIYOR
Umur Bey’in Togay’la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey’in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey’e Malhun Hatun’la evlenmesi gerektiğini söyler.

OSMAN BEY’İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?
Osman Bey’in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey’in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey’i Togay’a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi? Şeyh Edebalı’nın Malhun Hatun’la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?

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