Kuruluş Osman son bölümde Malhun Hatun esir düştü... İşte Kuruluş Osman 50. son bölüm özeti

Kuruluş Osman 50. son bölüm tek parça internetten erişime açıldı. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın bu haftaki son bölümünde Nikola'nın Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığı ile Togay'la bir araya gelmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Cerkutay'ın ihaneti ise bu hafta izleyenleri şoke eden anlara sahne oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

"Türkmen obalarına haber salasınız, Osman Bey sancağını açar diyesiniz"

Kuruluş Osman 51. Bölüm Fragmanı⚔️

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de📺#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/q5xQr61ivX — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) March 17, 2021

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Şaman Togay’ın, Malhun Hatun’u yaralayarak Osman Bey’e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye’den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos’un intikamını almak için yemin eder. Flatyos’un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay’la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt’ü koyar!

Osman Bey, Dündar Bey’in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay’ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay’ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay’ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye’den yeni birliklerle dönen Nikola’nın asıl planı ne? Noyan’ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey’i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey’in posta oturmak için planı ne? Togay’ın eline düşen Malhun Hatun’un akıbeti ne olacak? Cerkutay’ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?

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