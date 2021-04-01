Kuruluş Osman son bölümde Dündar Bey'in ihaneti şoke etti... İşte Kuruluş Osman 53. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm

Kuruluş Osman 52. son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 31 Mart Çarşamba akşamı 52. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Abdurrahman Gazi başta olmak üzere Kayıların verdikleri şehitler izleyenlere şoke etti. Kuruluş Osman 53. yeni bölüm fragmanında ise Gündüz Bey'in Dündar Bey'e söyledikleri dikkat çekti. Kuruluş Osman son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragmandan görüntüler;

"Haine merhamet eden, mazluma ihanet eder!"

Kuruluş Osman 53. Bölüm Fragmanı 🏹

Yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de 📺#KuruluşOsman @Kurulusosmanatv pic.twitter.com/khXQ3vjHHx — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) March 31, 2021

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Osman Bey, Umur Bey’in İnegöl Kalesi’ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay’ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi’ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey’le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

Dündar Bey, Osman Bey’i bertaraf etmek için Togay’ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl’e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun’un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey’e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

Osman Bey, amcası Dündar Bey’in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay’dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis’ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl’e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey’in Bizans’la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun’un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi’yi kaybeden Bamsı Bey’in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay’la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?

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