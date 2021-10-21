Kuruluş Osman 67. son bölüme Osman Bey'in planı damga vurdu... İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 20 Ekim akşamı sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'da bu hafta tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yaptı. Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedefleyen Tekfur Kosses'in ters köşe olması dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 67. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

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Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

KURULUŞ OSMAN 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI