Kuruluş Osman 55. son bölümde ölüm kalım savaşı nefesleri kesti... İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman 55. son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 21 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman'da bu hafta Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru’nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey’e sığınmasına neden olur. Tüm bunların ardından Kuruluş Osman 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümü aşağıdaki bağlantıdan full HD olarak izleyebilirsiniz.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 56. Bölüm Fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler.

"Ya zafer, ya da ölüm..."

Kuruluş Osman 56. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm Çarşamba 20.25'te atv'de📺#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/qfR9Gi8BGP — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) April 21, 2021

KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜM ÖZETİ

Nikola’nın Söğüt’e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey’in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru’nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey’e sığınmasına neden olur. Togay’ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

Osman Bey’e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası’na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey’in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey’le karşı karşıya gelir.

Osman Bey, Nikola’ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası’na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey’in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey’e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey’i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası’na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay’ın akıbeti ne olacak?

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