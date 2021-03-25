Kuruluş Osman 51. son bölümde Osman Bey'den dikkat çeken hamle... İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman 51. bölümü ile 24 Mart Çarşamba akşamı ATV ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Kayı Obası’na gelerek Osman Bey’e meydan okuyan Togay'ın Malhun Hatun’un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris’in teslim edilmesini istemesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Umur Bey ise Osman Bey’in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya geldi. Umur Bey ve Osman Bey'in nasıl bir yol izleyeceği haftaya belli olacak. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dikkat çeken tanıtımla Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanından görüntüler;

"O hainin de vakti yaklaşmaktadır!"

Kuruluş Osman 52. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de📺#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/4wnNjVwGee — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) March 24, 2021

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası’na gelerek Osman Bey’e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun’un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris’in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey’in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey’in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun’un hayatına karşılık Umur Bey’e bir teklif yapar.

Osman Bey, Malhun Hatun’u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru’nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay’ın Söğüt’ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis’ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?





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