KuruluÅŸ Osman 47. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile 24 Åžubat Ã‡arÅŸamba akÅŸamÄ± ATV ekranlarÄ±nda diziseverler ile buluÅŸtu. Dizinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Malhun Hatun ve Bala Hatun arasÄ±nda baÅŸlayan soÄŸuk savaÅŸ dikkat Ã§ekti. Osman Bey tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen Selcan Hatun'un vedasÄ± ise izleyenleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi. Ã–te yandan yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda ise DÃ¼ndar Bey'in sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler Ã§arpÄ±cÄ± geliÅŸmelerden oldu.Â

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Dizinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sonrasÄ± yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± ekranlara geldi. Ä°ÅŸte fragmandan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler;

KURULUÅž OSMAN 47. BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

Ã‡Ã¶mlekÃ§i Ä°drisâ€™in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardÄ±ndan hainleri ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in harekete geÃ§en Osman Bey, Nikolaâ€™nÄ±n Konstantinopolisâ€™e Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi alÄ±r. Nikolaâ€™yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in bir baskÄ±n planlayan ve savaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayan Osman Bey, bu kez avÄ±nÄ± elinden kaÃ§Ä±rmamaya kararlÄ±dÄ±r. Papaâ€™nÄ±n ajanlarÄ± Melik ve SÃ¼leyman bu istihbaratÄ±n Osman Beyâ€™e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini verince, Nikola, Osman Beyâ€™i ters kÃ¶ÅŸeye yatÄ±rmak iÃ§in plan kurar.Â Â

Targunâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan KumanlarÄ±n lideri haline gelen GÃ¶ktuÄŸ, kutsal emanetleri Nikolaâ€™ya gÃ¶tÃ¼rerek onun gÃ¼venini kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Ã‡Ã¶mlekÃ§i Ä°drisâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan gÃ¼vende olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen DÃ¼ndar Bey yeni bir ittifak arayÄ±ÅŸÄ±na girer. Alpleriyle birlikte uÃ§ bÃ¶lgesine gelen ve obasÄ± iÃ§in yeni bir yurt bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Malhun Hatunâ€™a Osman Beyâ€™in ilgisi Bala Hatunâ€™u rahatsÄ±z eder. Malhun Hatunâ€™un bey kÄ±zÄ± tavrÄ± Bala Hatunâ€™la arasÄ±nda soÄŸuk rÃ¼zgarlar esmesine neden olur.Â

Osman Bey, Nikolaâ€™yÄ± alt edebilmek iÃ§in nasÄ±l bir taktik kuracak? Nikola, Osman Beyâ€™i tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve KayÄ± alpleri arasÄ±ndaki mÃ¼thiÅŸ savaÅŸÄ±n galibi kim olacak? GÃ¶ktuÄŸ, Nikolaâ€™nÄ±n gÃ¼venini kazanabilecek mi? DÃ¼ndar Bey, yeni ittifakÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasÄ±nda neler yaÅŸanacak?

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