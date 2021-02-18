Kuruluş Osman 46. son bölümde Malhun Hatun büyük planı bozdu - İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 46. bölümü ile 17 Şubat Çarşamba akşamı ATV ekranlarında diziseverler ile buluştu. Dizinin son bölümünde Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi izleyenleri şoke etti. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesi ise bu haftanın diğer çarpıcı gelişmelerinden oldu. Kuruluş Osman son bölümü kesintisiz ve full HD aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte fragmandan görüntüler;

"Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz!"

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/wvPOICxVQu — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) February 17, 2021

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey’i esir alan Targun; Kayı Obası’ndan kaçmayı başarır. Nikola’nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey’le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun’un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun’un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola’nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

Malhun Hatun’un gelişi ve Osman Bey’e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun’u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca’nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey’in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun’a engel olabilecek mi?